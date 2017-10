Villingen-Schwenningen Das Bild mit der Kanzlerin gehört dazu

Pures Geplänkel, wenn man auf die wichtigen Entscheidungen blickt, die vor den Bundestagsabgeordneten liegen, ist das allenfalls ein Nebenkriegsschauplatz. So ein Mandat hat Gewicht. Das machte Klinge auch ein Besuch der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Montag in der Fraktionssitzung nochmals deutlich: "Wir werden bald über die Verlängerung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr entscheiden müssen", erzählt er.

In Mali und Afghanistan warten Soldaten auf diese Entscheidung der Gewählten. "Jetzt geht es richtig zur Sache", sagt Klinge mit hörbarem Respekt vor der Verantwortung, die sein Handzeichen in Berlin künftig mit besiegeln wird.

In welchen Ausschüssen er seine Stimme erheben wird, soll erst in drei bis vier Monaten feststehen. Aber Klinge weiß schon, was er will: Er möchte am liebsten im Bildungsausschuss Platz nehmen, alternativ im Wirtschaftsausschuss – "wir haben ja viele Unternehmen im Wahlkreis, ich habe mir angeschaut, was zu meiner Arbeit für die Region passt", und wenn es für ihn auch ein zweiter Ausschuss sein soll, dann wäre der Tourismusausschuss nach seinem Geschmack.

Apropos Urlaub: drei Tage Amsterdam mit Freunden liegen ab Samstag vor dem FDP-Abgeordneten – "das wurde jetzt auch mal Zeit, nachdem in den letzten Monaten die Politik so sehr dominiert hat".