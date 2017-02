Villingen-Schwenningen Dann eben gar keinen Markt

Nicht nur die kurzen Verkaufszeiten, die den Marktbeschickern in Schwenningen geblieben wären, ärgerten die Händler. "Das kam alles sehr kurzfristig", berichtete eine Frau, die mit ihrem Stand seit mehr als 15 Jahren auf den Wochenmarkt nach Schwenningen kommt. Noch Anfang Februar, zeichnet sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten auf, habe es geheißen, dass der Verkaufsschluss wegen der Fastnacht und des Narrenbaum-Aufstellens um 10.45 Uhr sei und der Platz bis spätestens 11.30 Uhr geräumt sein müsse. Eine Woche später hätten die verblüfften Händler dann erfahren, dass sie bereits um 9.45 Uhr ihren Stand schließen und den Platz gegen 10.30 Uhr räumen müssten. "Das kam für uns alle sehr kurzfristig." Einige Händler lehnten aufgrund dieser geänderten Vorzeichen dankend ab. Mit dem Ergebnis, dass der gesamte Markt abgesagt wurde. Manche haben lange Anfahrtswege, das rechne sich dann nicht mehr, hieß es von Händlerseite. "Das ist nicht nur für uns sehr ärgerlich, auch für unsere Kunden", so die Wolterdingerin. Oxana Brunner, Pressesprecherin, bestätigte zwar, dass sich die Öffnungs-und Räumzeiten für die Händler geändert haben. Sie wies darauf hin, dass der Verkaufsschluss bereits 2016 nach vorne geschoben worden sei. Dieses Jahr habe man die Zeiten noch mal verändert, da es im Vorjahr alles andere als glatt gelaufen wäre, so Brunner. Vereinzelt hätten Händler den Platz viel zu spät geräumt, was teils zu gefährlichen und chaotischen Situationen geführt hätte.

Die Villinger Marktbeschicker dagegn können wie gewohnt am Samstag auf dem Münsterplatz aufbauen und bis nach 12 Uhr verkaufen. Diese können den Unmut der Händler über die veränderten Schlusszeiten in Schwneningen gut nachvollziehen. "Da fällt ein ganzer Tag Verdienst aus. Und das merken wir."