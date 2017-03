Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) mit der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) des Schwarzwald-Baar-Kreises lädt Eltern von Kindern jeder Altersgruppe, ab dem ersten Zahn zu einem Abend ihrer Vortragsreihe ein. Der nächste Termin findet am Donnerstag, 6. April, ab 19.30 Uhr in der Beratungsstelle, Herdstraße 4 in VS-Villingen, Besprechungsraum 105 (Erdgeschoss) statt. Das Thema lautet an diesem Abend: "Hilfe, mein Kind putzt sich nicht die Zähne!". Und schon sind Schäden da. Was können Eltern tun, wenn die Kinder hartnäckig die Zahnhygiene oder den Zahnarztbesuch verweigern? Und wie wichtig ist Prävention? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos.