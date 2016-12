Villingen-Schwenningen Däumeline tanzt in der Manege

VS-Villingen (bn). Bald ist wieder Weihnachten und zum sechsten Mal in dieser Zeit entführt der Zirkus Confetti vom Turnverein Villingen mit einer zauberhaften Aufführung in die Märchenwelt. Am Samstag, 17. Dezember, wird in der Hoptbühl-Sporthalle die Geschichte von "Däumeline" erzählt. Die zertifzierte Bewegungstrainerin Larissa Eiternik hat einmal mehr 56 Kinder und Jugendliche sowie Eltern um sich geschart, um die märchenhafte Zirkusaufführung für die Zuschauer wieder einmal zu einem Erlebnis werden zu lassen. Mit viel Fantasie und Geduld wurden unzählige Kostüme genäht, Artistik und Akrobatik eingeübt und für alle Kinder die passenden Rollen gefunden. Die Schwalbe Jacquimo ist vernarrt in Liebesgeschichten und erzählt in "Däumeline", wie das kleine Mädchen mit der wunderschönen Stimme (Christina Rehberg) sich in den Feenprinz (Jessica Zadujan) verliebt. Frösche, Marienkäfer, Maulwürfe, Mäuse und Fische kommen in dem Zirkusmärchen vor, ebenso wie ein König (Nikita Platonow) und eine Königin (Veronika Titow), Däumelines Mutter (Katharina Eiternik) und die Hummel Brummchen (Erika Eiternik). Natürlich kann Däumeline ihren Prinz erst heiraten, nachdem sie ein Abenteuer bestanden und damit der Zwangsheirat mit dem Frosch Grundel entgangen ist. Seit September wird an den wöchentlich zwei Trainingsabenden (Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, Anfänger ab 17 Uhr) intensiv für das Märchen trainiert. Zwischendrin, Ende November, nahmen 17 junge Artisten ab zwölf Jahre des Zirkus Confetti zudem am Showwettbewerb "Rendezvous der Besten" teil und schnitten dort unter den 40 besten Gruppen in Deutschland mit einem "sehr gut" ab.