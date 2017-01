Zahlreiche Einsatzkräfte mussten am späten Dienstagabend zu einem Hausbrand in der Saarlandstraße in Villingen ausrücken. Als die Feuerwehr um kurz vor 22 Uhr an dem Zweifamilienhaus ankamen, stand der hintere Bereich einer Dachgeschosswohnung in Flammen. Während die Nachbarn offenbar die Feuerwehr alarmiert hatten, konnten sich zwei ältere Bewohner des Hauses derweil in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Allerdings wurde das gesamte Haus so sehr in Mitleidenschaft, dass die Bewohner wohl vorerst woanders unterkommen müssen. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr, die das Feuer bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle hatte, gestern Abend noch nichts sagen. Foto: Eich