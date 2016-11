Villingen-Schwenningen "Da ist doch ständig Theater"

"Wo bleiben die Kameras?" Diese Frage mancher Facebook-User kann man gleich an den richtigen Mann weiter leiten: Thomas Barth, seit Jahren Revierleiter in Villingen. Und dieser gibt Entwarnung, für die Doppelstadt im allgemeinen und die Villinger Innenstadt im Besonderen. Ein Blick in die Statistik und die Entwicklung im laufenden Jahr 2016 zeigen, dass die Zahl beispielsweise von erfassten Körperverletzungsdelikten nicht wirklich zugenommen habe. Stand November liegen dem Revier 24 Meldungen vor, 2015 waren es zum Jahresende 28 Fälle gewesen. Woher kommt die Annahme, in der Färberstraße, "ist wieder mehr Theater"? Hier ein Brandanschlag auf eine Shisha-Bar, dort ein Molotow-Cocktail auf die nächste Bar, und das in kürzester Zeit: Da könne bei manchen Doppelstädtern schnell der Eindruck entstehen, mutmaßt Barth, dass es wieder mehr Stress und Ärger in der Färberstraße gebe. Die Zahlen, kommt Barth auf die geforderte Überwachung zu sprechen, bieten keine Basis für eine Ganzjahres-Videoüberwachung. "Das ist rechtlich ohnehin schwierig." Schon die fastnachtliche Überwachung, führt er aus, werde regelmäßig überprüft, ob diese noch zu rechtfertigen sei. Meistens finden Prügeleien, häufig aus Gruppen heraus, an Wochenenden statt. Und meisten seien die Täter stark alkoholisiert. "Wer nüchtern ist, schlägert eher selten", so Barth. Nur vereinzelt, berichtet er weiter, seien jedoch Knüppel oder Messer im Einsatz gewesen.

Wie sicher ist VS?, werden sich viele VS’ ler nach einigen Kapitalverbrechen im süddeutschen Raum fragen. "Sehr sicher ", lehnt sich Thomas Barth entspannt zurück und argumentiert erneut mit Zahlen, genauer gesagt dem Index für Kriminalitätsbelastung: Erreicht dieser in Freiburg mit 13 000 einen Spitzenwert und in Stuttgart einen Wert von 11 000, liegt VS in punkto Sicherheit vorn und erreicht einen Index von 5500. Zum Vergleich. Die Nachbarstädte Tuttlingen und Rottweil haben Werte von 7900 und 5800.