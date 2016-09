Villingen-Schwenningen Da geht den Käufern ein Licht auf

Stündlich ab 18 Uhr machen sich die Stadtführer der Wirtschaft und Tourismus GmbH (WTVS) zur Taschenlampen-Kurzführung zu einem besonderen Ort in der Innenstadt auf. Im Franziskanermuseum soll den Besuchern an diesem Abend tatsächlich ein Licht aufgehen, nämlich bei der Museums-Kurzführung um 18.30 Uhr oder um 20.30 Uhr, wo die Einladung ein mystisches Erlebnis verspricht: "Unbekanntes zu einem Überraschungsobjekt wird ans Licht gebracht" ist darin nämlich zu lesen.

Ob das Mittelalter wirklich finster war, warum die Römer erotische Bildchen auf ihren Lampen verewigten und welche interessanten Infos es sonst noch zu den Lichtquellen durch die Jahrhunderte gibt, all das erfahren die Teilnehmer an der Führung durchs Franziskanermuseum um 19.30 Uhr. Unweit davon, im Café im Franziskaner, geht es ab 19 Uhr mit gleich drei Bands zur Sache: Fast Forward (Pop, Soul, Rock), Cobrass (Rock und Pop) sowie Riff (Rock und Alternative Rock) lassen die Mauern des Franziskaner erzittern.

Wer ganz ohne Lichteffekte seiner Einkaufslust frönen will, auch der wird im Terminkalender des Oberzentrums noch fündig. Am 23. Oktober ist der Verkaufsoffene Sonntag mit Herbst- und Spielemarkt in Schwenningen. Am 6. November lockt das Museumsfest ebenfalls mit einem verkaufsoffenen Sonntag nach ­Villingen.