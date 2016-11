Villingen-Schwenningen Da bleibt einem die Luft weg

So machte sich der Südamerikaspezialist auf, um tief in der Bergwelt der Anden das Volk der Qeros, der "letzten Inkas", zu besuchen. Durch die lebensfeindliche Küstenwüste zog er hinauf ins Altiplano zum legendenumwobenen Titicacasee. Eine Expedition brachte den Fotojournalisten in das Labyrinth des Colc-Canyons, er bestieg die Eisriesen der Kordilleren und wanderte hinab durch den Nebelregenwald in den dampfenden Amazonas. Am Ende vieler Reisen hatten sich die Einzelteile zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt: zu Peru, dem Erbe der Inkas.

Die Zuschauer erleben Live- Multivisionen, mit denen es sich Beyer zur Aufgabe gemacht hat, verschiedene Länder, ihre Landschaften, Städte und Menschen auf informative und unterhaltsame Art vorzustellen und die Atmosphäre ferner Kulturen in die Vortragssäle zu holen.

Dies nicht in der Art eines anonymen Reiseführers, sondern eines Reisenden, der sich abseits der ausgetretenen Pfade auf manch haarsträubende Abenteuer einlässt.

Livekommentar des "Referenten zum Anfassen"

Von großer Bedeutung ist für ihn deswegen der persönliche Livekommentar – das Publikum erlebt ihn so als einen "Referenten zum Anfassen".

Daneben spielen die bestechende Qualität seiner Bilder, die sorgsam zusammengestellte musikalische Untermalung ebenso wie ästhetische Überblendungen eine wichtige Rolle.

Tickets im Vorverkauf kosten 13, ermäßigt elf Euro; an der Abendkasse: 15,50, ermäßigt 13 Euro. Der Vorverkauf erfolgt über Morys Hofbuchhandlung und das Reisebüro Bühler in Villingen, bei den örtlichen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten sowie bei der Tourist-Info Villingen- Schwenningen