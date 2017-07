Villingen-Schwenningen Cyberclassroom für Kreisschulen

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Die Digitalisierung an Kreisschulen rückt näher. Das Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement informierte im Kreistagsausschuss über erste konkrete Schritte in Richtung Cyberclassroom. In drei Blöcken will man sich dieser Zielvorgabe nähern. Zum Einstieg gab der Fachausschuss dafür bereitstehenden Sondermittel in Höhe von 500 000 Euro frei. Damit soll an den kreiseigenen Schulen eine strukturierte Netzwerk- und Stromverkabelung und WLAN realisiert werden.