Villingen-Schwenningen Crowdfunding-Pilotprojekt hofft auf die Heinzelmännchen

"Viele schaffen mehr", das beweisen nicht nur die ehrenamtlich tätigen Freibad-Freunde, sondern das will jetzt auch die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau mit einer Spendenaktion untermauern – zunächst einmal mit dem Pilotprojekt für das Freibad, darüber hinaus aber auch für alle anderen Vereine in der Region. Deren Anliegen sollen bei der Crowd, einer, so hofft man, möglichst großen Anzahl von Mitmachern, Gefallen finden. Entschließen sich diese zu einer Spende – und dafür gibt es zig Möglichkeiten vom ausdruckbaren Überweisungsträger bis hin zu PayPal – gibt die Volksbank pro zehn Euro Spende nochmals zehn Euro dazu, beim Pilotprojekt sattelt sie sogar noch 20 Prozent drauf.

Seit Mitte Juli ist das Projekt auf der von der Volksbank gegründeten Plattform unter www.voba-sbh.viele-schaffen-mehr.de online. 1300 Euro liegen schon auf dem Spendenkonto. Für Thomas Bader, Generalbevollmächtigter und Leiter der Unternehmensentwicklung bei der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, eine gute Investition. Schließlich wolle die Regionalbank die Region und deren Vereine unterstützen. Ob andere mitziehen, zeigt sich nach 90 Tagen. Dann, so Bader, wird abgerechnet. Kam das erforderliche Budget nicht zusammen, fließt das Geld, so Bader, wieder zurück.

Doch daran mag in Tannheim niemand rechnen – schließlich stemmen die Ehrenamtlichen dort Beachtliches. Für einen symbolischen Euro kaufte man das Bad, nun betreibt der Förderverein es seit elf Jahren, nebst einem jährlichen städtischen finanziellen Zuschuss, vollkommen ehrenamtlich. Ortsvorsteherin Anja Keller lächelt beim Pressetermin zufrieden und ist stolz auf "ihr" Tannheim, in dem sogar vor dem anstrengenden Jubiläumsjahr 2017 noch solche Dinge möglich sind. Und auch Sibylle Bippus vom Förderverein ist offenbar nicht bange. Kein Wunder, sie weiß um die Dynamik und Begeisterung, die das Tannheimer Bad wecken kann: 42 Freiwillige für den Kioskbetrieb, zehn ehrenamtliche Bademeister, zwei ehrenamtliche Techniker und viele Heinzelmännchen, "die einfach hierher kommen und sich einbringen" – da müssten so ein paar Heinzelmännchen, die für die Matschanlage für die kleinsten Freibadbesucher spenden, sich doch auch noch finden lassen?!