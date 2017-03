Villingen-Schwenningen "Créperia La Dolce Vita" erfährt riesigen Rückhalt

Nachdem eine Anwohnerin sich über die Außenbewirtung beklagt und sogar einen Anwalt zur Vertretung ihrer Interessen eingeschaltet hatte und selbst die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning als auch Bernd Schenkel von der SPD im Verwaltungs- und Kulturausschuss Kritik daran geübt hatten, schlugen die Wellen hoch. "Manche Leute haben gedacht, dass es um einen riesengroßen Garten oder so etwas geht", schildert Faulbrück. Doch vier Tische und acht Stühle sind alles, worum es hier geht – und das nur von Dienstag bis Samstag zwischen 11 und 18 Uhr, denn sonntags und montags ist die Crêperie geschlossen.

Der Rückhalt, den die Crêperie in der Doppelstadt daraufhin gefunden hat, ist groß. Zum Glück für die engagierten Inhaber, die noch immer verwundert seien, "dass niemand bei uns war", ehe diese Beschwerdelawine losgetreten worden sei. "Das fanden wir schade", gibt Mark Faulbrück zu, der zudem gerade an einem Schreiben an die Gemeinderatsfraktionen sitzt, um den Bürgervertretern die Situation der Créperia La Dolce Vita persönlich zu schildern.

Für die Stadt Villingen-Schwenningen indes ist der Fall offenbar völlig klar: "Ein Verbot kann seitens der Stadt oder des Gemeinderates nicht ausgesprochen werden", betonte Oxana Brunner auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten gestern – die Faulbrücks also müssten sich demnach keine Sorgen bezüglich der Außenbewirtung in ihrer Crêperie machen. Im Rahmen der Baugenehmigung sei eine Bewilligung zur Außenbewirtschaftung erteilt worden. Und auch im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden alle geltenden gesetzlichen Regelungen, auch bezüglich eventueller Lärmbeeinträchtigungen, eingehalten. Zudem sei die vom Gesetz im Rahmen der Prüfung der Baugenehmigung vorgeschriebene Nachbarschaftsbeteiligung erfolgt – "ohne Einsprüche seitens der Nachbarn". Fazit: "Weder die städtische Baurechtsbehörde als untere staatliche Verwaltungsbehörde, noch der Betreiber, der seinen Gewerbebetrieb im rechtlich zulässigen Rahmen nutzt, handeln rechtswidrig." Es liege weder in der Zuständigkeit, noch in der "Macht" der Stadtverwaltung oder des Gemeinderates, die Außenbewirtschaftung zu verändern, so Brunner.