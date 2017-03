Villingen-Schwenningen. In der nicht öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses wurden die Gemeinderäte darüber informiert, dass die Créperia seine Außenbewirtschaftung in seinem Innenhof zur Zinsergasse wie gewohnt weiter betreiben kann. Die Verwaltung habe in der Sitzung informiert, dass im Rahmen der Baugenehmigung eine Bewilligung zur Außenbewirtschaftung erteilt wurde. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens seien alle geltenden gesetzlichen Regelungen eingehalten worden. Auch die Nachbarschaftsbeteiligung habe, ohne Einsprüche seitens der Nachbarn, stattgefunden. "Im konkreten Fall handeln sowohl die städtische Baurechtsbehörde als untere staatliche Verwaltungsbehörde, als auch der Betreiber, der seinen Gewerbebetrieb im zulässigen Rahmen nutzt, nach Recht und Gesetz, so dass der Betrieb in gewohnter Form weitergeführt werden kann", informiert die Stadt weiter.