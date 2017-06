Villingen-Schwenningen Coupon statt Brezeltaste?

Villingen-Schwenningen. Die Lösung liegt auf seiner Hand – weiß, rechteckig und aus dem dünnen Papier gemacht, aus dem auch die Parkscheine sind. Es ist der kleine Abschnitt, der an jedem Parkschein hängt, den in Villingen-Schwenningen Parkende aus dem Parkscheinautomaten ziehen. Darauf steht in Kurzform alles, was man wissen muss: Datum, Zeit und bezahlte Parkgebühr.

Ihn könnte man abtrennen, in einem teilnehmenden Geschäft des Gewerbeverbandes Oberzentrum (GVO) abgeben und dort ab einem bestimmten Einkaufswert einen Betrag x erstatten. "Das können die Geschäfte ja dann machen, wie sie wollen", meint Nicola Schurr, der die aktuelle Diskussion um das geforderte Kurzzeitparken in Villingen-Schwenningen aufmerksam verfolgt.

Das Ziel ist für Schurr klar: "Die Leute so lange wie möglich in der Stadt halten." Doch sofern lediglich die erste halbe Stunde oder 20 Minuten frei geparkt werden können, werde gerade dieses Ziel verfehlt: "Die Leute versuchen dann, möglichst schnell alles zu erledigen." Ein Phänomen, das beispielsweise auch das Schwenninger City Rondell einst gespürt habe, als man dort noch für 50 Cent die erste Stunde frei parken durfte – nun gilt die Freiparkzeit für die zweite Stunde, das Problem ist aus der Welt.