VS-Schwenningen. Vier Baustellencontainer wurden von Unbekannten in der Nacht zum Dienstag im Bereich einer Baustelle beim Gymnasium am Deutenberg in der Staufenstraße aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Baumaterial entwendet. Dabei überwanden die Täter laut Polizei gewaltsam vorhandene Schließvorrichtungen an den Containern. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Telefon 07720/8 50 00 um Hinweise.