Villingen-Schwenningen Computer machen mit der deutschen Sprache vertraut

Haupt- und ehrenamtliche Paten und Helfern führen die Computer auch vor, um eine breite Vermittlung möglich zu machen. Zudem können nun auch Sprachkurs- CDs in aller Ruhe in der Bibliothek genutzt werden. Dank eines Spendenaufrufs innerhalb der Stadtverwaltung stehen ab sofort Discmen zur Benutzung im Haus zur Verfügung.

Die offizielle Einweihung der Sprach-Lern-Computer steht im Rahmen des beliebten Café International auf dem Programm. Interessierte können sich unter fachkundiger Anleitung mit den Lernprogrammen vertraut machen und anschließend bei Tee und Gebäck in geselliger Runde miteinander ins Gespräch kommen. Die Termine sind am Donnerstag, 12. Januar, in der Stadtbibliothek im Münster in Villingen und am Donnerstag, 26. Januar, in der Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Für Fragen und Schulungswünsche stehen Dieter Zanger in der Stadtbibliothek am Münster, Telefon 07721/ 82 22 66, und Anke Vieira in der Stadtbibliothek am Muslenplatz, Telefon 07720/ 82 22 44, zur Verfügung.