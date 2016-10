Intensiv vorbereitet hat sich der Chor "Colours of Pop" bei einem Probenwochenende in Tübingen auf sein Jahreskonzert im Capitol-Filmtheater in Schwenningen. Zu diesem Wochenende in der Jugendherberge in Tübingen hatten sich nicht weniger als 50 Sänger angemeldet. Der Chorleiterin Selina Fritz gelang es, diesen großen Chor über drei Tage hinweg immer wieder aufs Neue zu motivieren. Besonders schwierige und anspruchsvolle Passgen wurden wieder und wieder geübt und feine Nuancen herausgearbeitet, wofür in den wöchentlichen Proben die Zeit fehlt. Unter dem Motto "New York – New York" möchte der Chor am 12. und 13. November mit einem anspruchsvollen Repertoire durch eine der lebendigsten Metropolen der USA führen. Tickets können unter der Hotline: 07721/74877 bestellt werden. Foto: Leiber