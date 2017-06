Villingen-Schwenningen Collage rund ums Leben von Luther

VS-Schwenningen. Geboten wurde eine gelungene Collage, die mit viel Beachtung durch das Publikum aufgenommen wurde. So stand der Samstag-Spätnachmittag auf drei Säulen: Pfarrerin Brigitte Güntter sprach wichtige Lebensstationen Luthers an, wies auf den Anstoß gebenden Ablasshandel genau so hin, wie auf Disputationen, Heirat mit "Herrn Käthe" und die Begegnung mit dem Tod.

Maja Wiebler, Ruth Storz, Barbara Gaußer, Anne-Rose von Au und Bert Jäckle ­setzten mit 152 Egli-Puppen und entsprechenden Accessoires die Reformation in Szene. Daneben wurde das Gleichnis vom verlorenen Sohn dargestellt als Zeichen, dass Gottes Huld nicht erkauft werden muss, alles erhellt durch die theologisch-historischen Erläuterungen der Seelsorgerin.

Die dritte Säule war die Musik, die Luther am Herzen als "schöne, herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologie" lag. Eine feine Auswahl trafen Gritli Kohler-Nyvall und Mitglieder des "Ensemble Pipelife" mit sakralen und profanen Werken, die kunstvoll dargeboten wurden. Mitgebracht hatten sie die ganze Block­flötenfamilie, ergänzt durch Regenmacher, Tambourin und Rahmentrommel.