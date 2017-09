Ein altes Handwerk wird in Mühlhausen am Sonntag beim Herbstfest, das um 11 Uhr beginnt, wiederbelebt. Claudia Traub wird die Kunst des Webens an einem historischen Webstuhl vorführen. Allein das Einrichten erfordert besondere Kenntnisse und ein besonderes Geschick. Damit bietet Mühlhausen seit langer Zeit einmal wieder Einblick in ein seltenes Handwerk. Das Herbstfest beim Museum bietet ein vielfältiges Programm. Veranstalter ist der Freundeskreis Dorf Mühlhausen. Foto: Leibold