Villingen-Schwenningen Citymanagement statt Brezeltaste

Kann kostenfreies Kurzzeitparken für eine Belebung der Innenstädte sorgen? An dieser Frage schieden sich auch in der Gemeinderatssitzung wieder die Geister – kein Wunder, dass Joachim von Mirbach (Grüne) von einem "ideologisch besetzten Thema" sprach. Dennoch fiel das Votum anschließend eindeutig aus – obwohl man seitens der Freien Wähler die Beschlussfassung sogar noch geändert hatte. So wollte man die Brezeltaste zunächst auf ein Jahr begrenzt und "versuchsweise" einführen, um mögliche Auswirkungen beurteilen zu können.

Doch auch dagegen wehrte sich ein Großteil der Räte. Renate Breuning, CDU: "Das wäre ein teurer Versuch, da muss man sich schon überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will – wir lehnen deshalb ab." Sie führt als Begründung auch die Steigerung des Parksuchverkehrs an. Es sei fraglich, ob man mit der Brezeltaste den Einzelhandel retten könne.

Seitens der SPD betonte Siegfried Heinzmann, dass die Sozialdemokraten alle "geeigneten Maßnahmen" zur Belebung der Innenstadt als "richtig und wichtig" ansehen, der Vorschlag greife jedoch zu kurz. Denn: "Bislang gibt es kein schlüssiges Konzept für die Innenstädte." Es fehle ein "offensives Citymanagement". Aus Sicht von Oberbürgermeister Rupert Kubon brachte jedoch Frank Bonath (FDP) das schlagende Argument gegen eine Brezeltaste. Seiner Meinung nach würden das kostenlose Kurzzeitparken nicht gegen die Probleme der Innenstadt helfen – schließlich seien die Parkplätze meist sowieso belegt, "ich krieg damit gar nicht mehr Leute in die Innenstadt."