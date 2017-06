Villingen-Schwenningen Citymanagement statt Brezeltaste

Villingen-Schwenningen. Die Bemühungen der Freien Wähler waren vergebens: Das gebührenfreie Kurzzeitparken in den Innenstädten ist vorerst vom Tisch. Der Gemeinderat hat sich Mittwochabend mit deutlicher Mehrheit gegen eine so genannte "Brezeltaste" ausgesprochen. Stattdessen kamen Diskussionen zur Umsetzung eines Citymanagements auf, das die FDP ins Spiel gebracht hatte.

Kann kostenfreies Kurzzeitparken für eine Belebung der Innenstädte sorgen? An dieser Frage schieden sich auch in der Gemeinderatssitzung wieder die Geister – kein Wunder, dass Joachim von Mirbach (Grüne) von einem "ideologisch besetzten Thema" sprach. Dennoch fiel das Votum anschließend eindeutig aus – obwohl man seitens der Freien Wähler die Beschlussfassung sogar noch geändert hatte. So wollte man die Brezeltaste zunächst auf ein Jahr begrenzt und "versuchsweise" einführen, um mögliche Auswirkungen beurteilen zu können.

Doch auch dagegen wehrte sich ein Großteil der Räte. Renate Breuning, CDU: "Das wäre ein teurer Versuch, da muss man sich schon überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will – wir lehnen deshalb ab." Sie führt als Begründung auch die Steigerung des Parksuchverkehrs an. Es sei fraglich, ob man mit der Brezeltaste den Einzelhandel retten könne.