Villingen-Schwenningen Christoph Hess’ schwerer Gang zum Gericht

Villingen-Schwenningen. Christoph Hess nahm nicht den Haupteingang des Amtsgerichts Villingen. Er kam im Auto seines Verteidigers, dieser parkte im Innenhof, und so versuchte Christoph Hess, unerkannt in den Gerichtssaal zu gelangen. Auch das Treppenhaus betrat der ehemalige Firmenboss, dem unter anderem Untreue vorgeworfen wird, nicht. Er ließ sich Zeit bis nach 15 Uhr, als die Verhandlung schon hätte beginnen sollen. Und er kam über einen kleinen Aufzug (siehe Bild oben), der direkt neben dem Gerichtssaal liegt, und versuchte weitgehend unerkannt von der Presse und den Fernsehkameras, im Schatten seines Münchner Rechtsanwalts Hartmut Girshausen und seines Betreuers Hartung Schreiber in Saal 1 des Gerichts zu huschen. Im Saal, so die richterliche Anordnung schon im Vorfeld, sei das Fotografieren ab sofort streng verboten.

Als er aus dem Auto im Innenhof stieg, lachte Christoph Hess noch. Trotzdem war er augenscheinlich ein Schatten seines früheren Selbst: aufgedunsen, stabiler als früher, gezeichnet. Als die Richterin seine Personalien verlas, musste sie wiederholen. Christoph Hess hatte nicht aufgepasst. Dann ein kurzer Abgleich: Geburtsdatum, verheiratet, deutscher Staatsangehöriger...? Christoph Hess nickte alles ab. Nur eines stellten er und sein Verteidiger offenbar in Frage: Ist Christoph Hess verhandlungsfähig?

Eigentlich war seine, zumindest eingeschränkte Verhandlungsfähigkeit sogar schon im Vorfeld gutachterlich attestiert worden. Aber trotzdem wurde nun offenbar alles versucht, die Verhandlungsfähigkeit des Mannes zu bezweifeln, der einst Villingens Vorzeigeunternehmen Hess betrieb und im Oktober 2012 sogar zur Börsenreife führte. Doch wie "reif" die mittelständische Firma für die Börse tatsächlich war, daran gibt es seit vier Jahren große Zweifel: Christoph Hess wird vorgeworfen, gemeinsam mit seinem Geschäftsführungskollegen Peter Ziegler die Bilanzen geschönt zu haben, auf deren Basis der Börsenprospekt geschrieben worden ist. Und er soll, den Verdacht haben die Ermittlungen ergeben, auch Untreue begangen und Privates über die Firma abgerechnet haben. Nach Informationen unserer Zeitung geht es um Arbeiten am eigenen Haus, eine Küche, ein Sicherheitskonzept fürs private Anwesen und sogar Fleischwaren vom Metzger im Februar 2012 in Höhe von 1200 Euro. Die mutmaßlichen Leidtragenden: Das Finanzamt – weil private Kosten eigentlich nicht abzugsfähig wären – und die Aktiengesellschaft Hess.