Villingen-Schwenningen Christlicher Geist der Liebe und Barmherzigkeit

Auch der Direktor der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, Dietfried Scherer, war dabei. Zudem waren Schwester Roswitha und Schwester Siegrun vom ehemaligen Kloster St. Ursula waren mit dem ehemaligen Klostergeistlichen Pater Hermann Fuchs zugegen. Als Konzelebranten wirkten Altdekan Kurt Müller und der frühere Gemeindepfarrer von St. Fidelis, Bernhard Eichkorn.

Der Freiburger Erzbischof hat sich vorgenommen, alljährlich eine der Stiftungsschulen seiner Erzdiözese zu besuchen. Da, wie Schulleiter Johannes Kaiser bei der Begrüßung feststellte, in den St.- Ursula-Schulen überhaupt noch nie ein Erzbischof zu Gast gewesen ist, meinte Stephan Burger, sei es doch höchste Zeit, dass er einmal hierher komme. In seiner Predigt erinnerte er die Schulgemeinschaft daran, dass es entscheidend sei, wie die Heilige Ursula Jesus Christus in die Mitte des eigenen Lebens zu nehmen und aus dem christlichen Geist der Liebe und Barmherzigkeit seinen Mitmenschen zu begegnen: in der Schule, in der Freizeit, am Arbeitsplatz und in den Familien.

Nach dem Gottesdienst stand eine Begegnung mit der Schülerschaft auf dem Programm. Die Schülersprecherinnen und das SMV-Team aus den verschiedensten Klassen stellten ihre Aktivitäten an der Schule vor und befragten den Erzbischof nach seinem Werdegang und seinen Aufgaben. Bei seinem anschließenden Rundgang durch die Schule und die ehemaligen Klosterräume traf er auch auf das Weltladenteam, von dem ihn eine Abordnung im Sommer beim Jubiläumstreffen der Peru-Partnerschaft nach Südamerika begleitet hatte. Spontan spendierte er den anwesenden Mitgliedern des Weltladenteams aus eigener Tasche jeweils ihr Lieblingsprodukt.