Villingen-Schwenningen Christbaum-Klau kann teuer werden

Für Tobias Kühn ist die Zahl der dreisten Baumdiebe zwar nicht unbedingt dramatisch, sie verursachen auch keinen erklecklichen Schaden für das Amt. Ärgerlich ist es für den Leiter des städtischen Forstamtes Villingen-Schwenningen dennoch, was sich alle Jahre wieder im städtischen Forst abspielt. "Wir finden wirklich an den erstaunlichsten Stellen in unserem Wald Überreste von Bäumen, die geschlagen wurden", berichtet er auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Zum großen Ärger der Förster falle die Wahl meist auf den vitalsten und schönsten Baum im "Viertel", und damit auf Exemplare, die noch einige Jahre des Wachstums vor sich gehabt und einen guten Preis auf dem Holzmarkt erzielt hätten. "Es ist mehr als bedauerlich, wenn solche Tannen als Weihnachtsbäume enden."

Die Baumstümpfe in der Vorweihnachtszeit sind für Tobias Kühn, seinen Stellvertreter Roland Brauner und die Mitarbeiter im städtischen Forst sicher kein schöner Anblick. Für diejenigen, die den Wald als Anlaufstelle für Christbäume betrachten, könnte die Bescherung noch schneller als der Heilige Abend kommen. Die Chance, von Forstmitarbeitern ertappt zu werden, sei so gering nicht. "Und dann wird’s richtig teuer", erklärt Kühn. Wer Reue zeige, bekomme „nur“ eine Rechnung auf Schadensersatz. Da sich der Wert des Baumes nach dem bemesse, wie wertvoll dieser zum Zeitpunkt seiner voraussichtlichen Fällung in einigen Jahren geworden wäre, können Summen von 200 bis 300 Euro in Rechnung gestellt werden. Und damit das etwa Zehnfache, was ein Baum koste, der ganz legal erworben werde, rechnet Kühn vor. Noch kostspieliger wird’s, wenn die Diebe auch noch mitsamt ihrer Fracht flüchten wollen. "Das ist auch schon passiert", erinnert er sich. Die Quittung: Neben der Rechnung für die Tanne wird auch noch Anzeige erstattet.

Kann man auf legalem Wege über das Amt einen Tannenbaum erwerben? Anfragen gebe es, aber nur noch von Firmen. Doch denen muss Kühn absagen. "Das würde sich nicht rentieren." Die Arbeit des Personals koste, zudem werde im Wald keine Chemie verspritzt. "Wenn ich den Interessenten den Preis für einen Tannenbaum nennen würde, dann will den niemand mehr."