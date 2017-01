VS-Schwenningen. Die Mitarbeiter des Jugendverbandes "Entschieden für Christus" (EC) bieten den Service der Christbaumsanierung an. Die Aktion findet am Samstag, 14. Januar, statt. Mit einer Spende ab zwei Euro wird die Jugendarbeit des christlichen Jugendverbands in Villingen-Schwenningen sowie Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Indien unterstützt. Die Abholung findet statt: Deutenberg und Steinkirch von 9 bis 13 Uhr; telefonische Anmeldung unter 07725/72 60, Rinelen von 9 bis 13 Uhr; telefonische Anmeldung unter 07720/6 65 65, ehemaliges Krankenhausgebiet und Strangen von 13 bis 19 Uhr; telefonische Anmeldung unter 07721/6 22 55, Neckar und Frühlingshalde von 13 bis 19 Uhr; telefonische Anmeldung unter 07721/7 35 84, übrige Haushalte in Schwenningen von 9 bis 19 Uhr; telefonische Anmeldung unter 07725/72 60, Online-Anmeldung: www.ec-vs.de. Anmeldung bis heute erforderlich.