VS-Villingen. Die Weihnachtstage sind vorbei. "Wohin mit den Christbäumen?", fragen sich viele Bürger. In Villingen gibt es unter anderem zwei Sammelaktionen. Die St. Georgspfadfinder sammeln am kommenden Samstag, 7. Januar, ab 13 Uhr die Christbäume in der Südstadt gegen eine kleine Spende ein. Ebenso gibt es eine Aktion der Golden-Bühl-Schule. Die Mädchen und Jungen sammeln am Samstag, 7. Januar, zwischen 9 und 13 Uhr in den Stadtteilen Goldenbühl, Haslach, Wöschhalde und Welvert ein. Bäume ohne Dekoration können auch zu den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen gebracht werden.