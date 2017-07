Ein besonderes Musikerlebnis präsentiert Chorus Mundi am Sonntag, 23. Juli, ab 17 Uhr in der evangelischen Johanneskirche in der Gerberstraße in Villingen. Die musikalischen Vorbilder sind die Gospelchöre im Ursprungsland den USA. Daher kommt auch der charismatische Gospeldirigent Donnell Patterson aus Boston, der in einem Workshop neues Liedgut mit den Sängern von Chorus Mundi einstudiert. Auf dieses außergewöhnliche Konzert können sich die vielen Musikliebhaber freuen. Zu hören ist eine Art Mix aus dem bisherigen Repertoire von Chorus Mundi und neuen Liedern, die Donnell Patterson aus den USA mitgebracht hat. Die Leitung obliegt Jacob Fauser. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Akteure. Foto: Weigel-Richter