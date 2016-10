Villingen-Schwenningen Chor gibt OB schon mal ein Ständchen

VS-Schwenningen. Um 7 Uhr waren sie mit dem Bus in Pontarlier losgefahren und um 13 Uhr in Schwenningen angekommen, wo sie im Central Hotel übernachteten.

Bad Dürrheim und dort vor allem den Narrenschopf hatten die Gäste schon kennengelernt: "So viele verschiedene Narren und all diese Farben", zeigten sie sich begeistert. Am heutigen Samstag werden sie Villingen erkunden und auch einen Abstecher in die ­Fürstenberg-Brauerei in Donaueschingen unternehmen. Um 19.30 Uhr geben sie dann in der Johanneskirche in Schwenningen ein Doppel-Chorkonzert zusammen mit dem Liederkranz-Chor.

Gegenbesuch der Sänger aus Pontarlier