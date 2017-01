Villingen-Schwenningen Chöre überspielen Misstöne

VS-Schwenningen. Nicht etwa, dass sich die Freunde des Chorgesangs hüben und drüben gezofft hätten, vielmehr hat sich ein unglücklicher Umstand an den anderen gereiht, der die Stimmung zunächst getrübt hatte.

Die Idee der Stadt, dass beide Vereine ein gemeinsames Konzert geben anlässlich der Feierlichkeiten zur Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen, kam sowohl bei den badischen als auch württembergischen Sängern gut an. Vor rund zwei Jahren fanden bereits die ersten Gespräche mit den beiden Vorständen statt. Alles schien klar. Als dann das Festprogramm der Stadt erschienen ist, waren die Schwenninger verwundert. Mit keinem Wort wurde der 180 Jahre alte Liederkranz darin erwähnt, vielmehr wurde ausschließlich auf die 130-jährige Geschichte des Männerchors eingegangen und darauf, dass er vom Schwenninger Frohsinn verstärkt wird.

Die Ursachenforschung war mühsam und zwecklos. Gedruckt war nun mal gedruckt. August Bäuerle, Vorsitzender des Männerchors, berichtet, dass von Anfang an der Wurm drin gewesen sei. Die Einladung der Stadt zur ersten gemeinsamen Sitzung sei zunächst an die falsche Adresse geschickt worden, so dass der Männerchor beinahe nicht dabei gewesen wäre. Dann sei seinem Verein der Lapsus passiert, dass vergessen worden war, den Text des Liederkranzes in die Programmvorschau hineinzunehmen, die an die Stadt geschickt wurde. Dort ist der Fehler auch nicht aufgefallen. Mittlerweile wurde dies auf der Homepage der Stadt geändert. Die Schwenninger stehen wenigstens dort drin.