Villingen-Schwenningen Chöre singen auf hohem Niveau

Einfühlsame Lieder

Der zweite Abschnitt war ebenso temperamentvoll und einfühlsam mit Aya Ngena von den südafrikanischen Freiheitskämpfern, einem facettenreichen "Herbstlied" (Christa Zeuch) und dem schottischen Volkslied "The water is wide". Die Ballade "Bring me little water, Sylvie", "Gute-Nacht-Freunde" von Reinhard May und der Gospel "Sanna Sannanina" rundeten den gelungenen Beitrag ab, ehe abschließend Irische Segenwünsche in guter Übersetzung erklangen.

Auch Colours of Pop aus Obereschach ließen keine Wünsche offen, brachten ihre bunte Auswahl an Beiträgen ebenfalls bestens herüber. Dazu gehörten "Heal the World" von Michael Jackson sowie Bohemian Rhapsody von Queen. Nach "Top oft he World" von den Carpenters folgte dynamisch "Viva la vida" von Coldplay, ehe es mit Major Tom alias Peter ­Schilling noch in andere Sphären ging.

Gemeinsam beschlossen Tannheim Singers und Colours of Pop den Konzertabend mit "Ganz weit weg" von Hubert von Goysern und dem südafrikanischen Gospel Sanna Sannanina. Die Zuhörer gingen bei den Beiträgen der Chöre mit und verabschiedeten sie mit lang anhaltendem Beifall.

Vier Schüler wirken mit

Die Vorsitzende der Tannheim Singers, Waltraud ­Effinowics, dankte den beiden Dirigenten Konstantin Heyek (Tannheim Singers) und ­Selina Fritz (Colours of Pop) für das ausgezeichnete Konzert und bei vier Schülerinnen der Villinger St. Ursula-Schulen für ihre Verstärkung der Tannheim Singers im Sopran. Nach dem Konzert spielte Bossanova zum Tanz auf.

Beim Herbstkonzert von Tannheim Singers und Colours of Pop aus Obereschach zeichnete Ernst Engesser, Vizepräsident des Schwarzwald-Baar Chorverbandes, aus Pfohren zahlreiche langjährige aktive Sänger aus Chören des Landkreises aus. Der Schwarzwald-Baar Chorverband umfasst 46 Chöre mit rund 1460 Sängern. Hinzu kommen 260 weitere Sänger in Kinder und Jugendchören. Ehrungen für 25 Jahre: ­Ottmar Rapp (Liederkranz ­Weilersbach) und Wilfried Steinhart (Männerchor Villingen).

40 Jahre: Else Müller und Rosemarie Keller (Frauenchor Burgberg), Dieter Cielenga und Karl-Heinz Kiefer (Harmonie Brigachtal), Heinz Schiller (Eintracht Niedereschach) und Heinrich Winker (Männerchor Villingen);

50 Jahre: Erich Ginter ­(Frohsinn Obereschach) und WalterIsak (Männerchor Villingen).

60 Jahre: Manfred Glatz (Frohsinn Obereschach), Hermann Grimm (Liederkranz Weilersbach), Manfred Simon (Männerchor Villingen) und Leonhard Walzer (Sängerkreis Villingen).

65 Jahre: Heinrich Haberer (Frohsinn Obereschach), Hans Stern (Liederkranz Weilersbach) und Benedikt Scherzinger (Tannheim Singers).