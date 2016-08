Villingen-Schwenningen Chartstürmer landen im Hof

Als eine von wenigen Bands hat es "77 Bombay Street" geschafft, die Sprachgrenzen zu überwinden und die Schweiz musikalisch zu vereinen. Sie haben mit ihrem Folkpop einen Nerv getroffen. Schnell haben sie auch durch ihre Livequalitäten von sich reden gemacht – wer die Brüder einmal gesehen hat, kann sich der authentischen und grenzenlosen Energie nicht entziehen; es ist offensichtlich, wie viel Spaß die Band daran hat, für ihr Publikum zu spielen.

Die Konzerte im Innenhof des Jugendhauses und der Scheuer in der Kalkofenstraße 3 in Villingen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Matinee am Sonntag beginnt um 11 Uhr. Ab 19 Uhr hat auch der Biergarten mit dem türkischem Büfett und der Kaffeebar geöffnet. Bei schlechtem Wetter geht es in die Scheuer. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro erhältlich, ausgenommen die Matinee, die fünf Euro kostet. Ein Kombipaket für alle zehn Veranstaltungen des Festivals gibt es für 70 Euro.

Vorverkaufstellen sind in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Kartenreservierungen sind unter E-Mail tickets@innenhof-festival.de möglich. Die vorbestellten Karten werden bis 19.15 Uhr an der Abendkasse hinterlegt.

VS-Villingen. In einem Interview, nannte Hitchcock "The Lodger" den "ersten Film, auf den ich das anwenden konnte, was ich in Deutschland gelernt hatte. Ich bin in diesem Film ganz instinktiv vorgegangen. Es war das erste mal, dass ich meinen eigenen Stil anwandte. Man kann sagen, dass The Lodger eigentlich mein erster Film ist".

Im Mittepunkt steht ein Frauenmörder, der – immer dienstags – im Londoner Nebel unterwegs ist. Seine Opfer sind jung und blond. Bei Familie Bunting mietet sich ein geheimnisvoller, gut aussehender Fremder ein und bändelt schon bald mit Daisy, der blonden Tochter des Hauses an. Die Mutter beobachtet, wie der Lodger das Haus nachts heimlich verlässt. Als am anderen Morgen die Medien von einem weiteren Mord in der vergangenen Nacht berichten, schöpft sie Verdacht. Daisys Verlobter Joe, ein Polizist, dringt mit seinen Leuten in das Zimmer des Lodgers ein und findet neben einer Pistole Zeitungsausschnitte mit Berichten zu den Morden und eine Karte, auf der alle Tatorte eingezeichnet sind. Der Lodger kann noch einmal entkommen, doch die Jagd durch London hat begonnen.

Michael Balcon, der britische Produzent, der bereits die ersten beiden, in München entstandenen Filme Alfred Hitchcocks als Co-Produzent begleitet hatte, bot Hitchcock 1926 die Verfilmung eines Krimis an, für den er gerade die Filmrechte erworben hatte. Es war der größte schriftstellerische Erfolg der Autorin Marie Belloc Lowndes und basierte auf der Geschichte von Jack the Ripper.

Das Londoner Publikum bekam "The Lodger" 1927 zu sehen: Der Film wurde ein großer Erfolg, Hitchcocks Karriere als Thriller-Spezialist ging steil bergauf.

Zur Uraufführung kommt an diesem Abend die Neuvertonung des Stummfilmklassikers, die für das Innenhof-Festival entstanden ist. Die vier Gitarristen Robert Menczel, György Michelberger, Martin Schäfer und Marius Schnurr haben als Mitglieder von Open Source Guitars – dem renommierten Gitarrenensemble der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen unter der Leitung von Michael R. Hampel – bereits verschiedene innovative Projekte auf die Beine gestellt. 2016 haben sie mit der Oboistin Ximena Poveda das "Ensemble Vandel" gegründet, um in neuer Besetzung weiter ungewöhnliche Klänge auf spannende Art und Weise in Konzerten zu präsentieren zu können. Sie haben eine eigene experimentelle Klangsprache mit einem bunten Instrumentarium aus präparierten E- und Akustikgitarren, Sägen und Akkuschraubern entwickelt.

Auch für die 28. Auflage des Innenhof-Festivals haben der Rock- und der Folk-Club, das Kommunale Kino Guckloch, das Jugend- und Kulturzentrum K3 und der Çaba Kulturverein ein Programm mit außergewöhnlichen Bands und hochwertigen Konzerten zusammengestellt.

Der Stummfilm "The Lodger" ist beim Open-Air-Kino heute, Montag, zu sehen. Im Londoner Nebel geht – immer dienstags – ein Frauenmörder um. Bei einer Familie zieht ein Fremder ein und bändelt mit der blonden Tochter an. Schon bald fällt ein Verdacht auf ihn und der Lodger ist auf der Flucht. Begleitet wird der Film vom "Ensemble Vandel". Die Neuvertonung kommt im Innenhof zur Uraufführung.

Die Band "Wildes Holz" tritt am Mittwoch, 31. August, mit der Mission an, die Blockflöte vom schäbigen Ruf eines Kinderspielzeugs zu befreien und setzt sogar Stücke von Deep Purple und Kraftwerk in Holz-Version um.

Die gestandenen Männer von "Extrabreit" , die Erfinder des deutschen Pop-Punks, pflegen einen Stil, der inzwi schen genauso klassisch ist wie sie, und begeistern am Freitag, 2. September, mit der Mischung aus coolem Textwitz und musikalischen Abenteuern sicher nicht nur alte Fans.

Seit 15 Jahren steht Greis an der Spitze der Schweizer Rap-Szene. Er vereint bildliche Geschichten, gesellschaftlichen Zeitgeist und technische Virtuosität. Seine gesamte Bandbreite bringt der Hip-Hopper zum Abschluss am Samstag, 3. September, auf die Bühne.

VS-Villingen. Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und die gemeine Blockflöte: Wenn das nicht mal eine astreine Besetzung für eine Rockband ist. Das dachten sich die drei Männer, die ihre Band "Wildes Holz" nennen.

Zur Band gehören Tobias Reisige, Anto Karaula und Markus Conrads. Reisige wollte schon immer Blockflötist werden. Er fing mit sechs Jahren an und hörte anders als die meisten nicht wieder auf. In Essen studierte er an der Folkwang-Universität klassische Blockflöte und ließ sich anschließend zum wohl einzigen Diplom-Jazz-Blockflötisten Deutschlands ausbilden. Er ist als Blockflötist und Saxophonist in Ensembles und auch solistisch tätig. Außerdem leitet er Workshops und Fortbildungen zum Thema Jazz und Improvisation.

Schon Karaulas erste Begegnung mit der Gitarre war grenzüberschreitend: Mit sechs Jahren bekam er eine Gitarre und drehte so lange an den Stimmrädern, bis die Saiten ihre Grenze überschritten hatten und ihm um die Ohren flogen. Diesen experimentellen Zugang hat er sich bis heute erhalten und sucht nach maximalen Ausdrucksmöglichkeiten seines Instruments, testet wie rockig sich eine Konzertgitarre spielen lässt oder wie viel Rhythmus man ihr entlocken kann. Ihn reizt die Vielseitigkeit, von Klassik bis Pop, von Reggae bis Jazz setzt er bei "Wildes Holz" Akzente und lotet mit seinen Kollegen die Grenzen des akustischen Trios aus.

Conrads hat es geschafft, sich neben der Musik noch zum Diplominformatiker ausbilden zu lassen, musste aber einsehen, dass kein noch so gut geschriebenes Programm einen fetten Bass ersetzen kann. Also studierte er Jazz-Kontrabass an der Folkwang-Universität und spielt seitdem, was das Zeug hält. Seine Freude am Musik machen bei jedem Auftritt zu sehen.

Aus diesem Instrumentarium bringen sie Klänge hervor, die man kaum für möglich hält. Wer hätte schon gedacht, dass die Blockflöte mit Stücken von AC/DC einen Saal zum Toben bringt oder die Stimme eines jungen Michael Jackson geradezu perfekt imitiert? Sogar Stücke von Deep Purple oder Kraftwerk funktionieren astrein in der Holz-Version. Neben solch verblüffenden Bearbeitungen von Radio-Hits stellt das neue Programm auch Adaptionen klassischer Werke in den Mittelpunkt, die bei "Wildes Holz" ein Stück rockiger daherkommen als man es gewohnt ist. Abgerundet wird es durch eigene Kompositionen, die besonders faszinieren und die überraschenden Klangmöglichkeiten dieser Besetzung voll ausreizen.

Wird diese atemberaubende Darbietung dann auch noch mit bestechender Bühnenpräsenz, spontaner Komik und Publikumsnähe verbunden, dann verdient sie endgültig das Prädikat "astrein".

