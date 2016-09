Villingen-Schwenningen Charles Vögele verschwindet als Modemarke

Villingen-Schwenningen/Pfäffikon (wst). Bereits seit längerem ist das Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage. Mit dem italienischen Modekonzern Sempione Retail, beziehungsweise mit dem venezianischen Unternehmen OVS S.p.A. (gesprochen Oviesse) wurde ein Interessent für Vögele gefunden. Nach Firmenangaben ist OVS ein Fast-Fashion Retailer und Marktführer in Italien – vor Zara und H&M. Das Unternehmen spricht Familien sowie ein breiteres und jüngeres Kundensegment an. Wie für die Region die Zukunft der Filialen aussieht, ist ungewiss, Vögele meldet: "Die Vertriebsorganisation Deutschland würde größtenteils an einen europäischen Detailhändler verkauft." Somit wird wohl das Deutschlandgeschäft aufgegeben. Für eine Stellungnahme war bei Vögele gestern niemand zu erreichen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es Vögele-Filialen in Villingen, Bad Dürrheim, Donaueschingen und Hüfingen.