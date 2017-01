Villingen-Schwenningen Charismatische Sängerin im Jazzkeller

Künstlerin mit musikalischer Qualität

Sie ist eine Künstlerin, die genau weiß, was sie tut – die ihr Publikum mit musikalischer Qualität zu überzeugen und mit ihrem Charme zu umgarnen weiß.

An ihrer Seite stehen neben dem Pianisten Davide Roberts, Markus Wagner am Kontrabass, Schlagzeuger Christos Asonitis und Peter Tuscher an Trompete und Flügelhorn.