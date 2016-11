Villingen-Schwenningen Chancen für Industrie trotz fehlender Rechte

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf Einladung von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nimmt Thorsten Frei derzeit als Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an einer Delegationsreise des Auswärtigen Amtes nach Vietnam teil. Für Thorsten Frei sind bei diesem offiziellen Besuch in dem kommunistischen Land drei Politikfelder wesentlich. Das betrifft die Sicherheitspolitik, da Vietnam mit seiner mehr als 500 000 Mann starken Armee der wichtigste Akteur in Südasien ist, sich dort immer mehr an China orientiert und somit einen stärker werdenden Gegenpol zu den USA bilden könnte. Das betrifft natürlich auch die schwierige Menschenrechtslage, die sich in einer starken Einschüchterung der Zivilgesellschaft bei Grundrechten wie der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit zeige.