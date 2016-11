Villingen-Schwenningen Chancen ausloten für Biogasprojekte

VS-Obereschach (we). Zum Auftakt der öffentlichen Ortschaftsratssitzung waren Volker Kromrey und Matthias Koppe von der Bodensee-Stiftung in Radolfzell nach Obereschach gekommen, um den Ortschaftsrat über den geplanten Bürgerdialog am Dienstag, 29. November, um 18.30 Uhr im Kulturraum des Vereinshauses "Alte Schule" zu informieren.