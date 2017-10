Villingen-Schwenningen Chancen aus Krisen

Alt wurde bekannt als langjähriger Leiter und Moderator des Magazins Report. Er ist Verfasser viel beachteter Veröffentlichungen und Reden, in denen er sich nicht nur mit dem Umgang der Menschen untereinander, sondern ganz besonders auch mit der Natur befasst. Als visionärer und fachkundiger Mahner beschäftigte sich Alt schon mit Fragen der Klimaänderung, Ethik, Energiepolitik und Flüchtlingsproblematik, bevor dies durch die aktuellen Ereignisse in Politik und Gesellschaft zum Kernthema wurde.

Sein humanistisches Weltbild vermittelt er in seinen Vorträgen plastisch und kenntnisreich. Der Journalist beschränkt sich nicht auf das Aufzeigen von Problemen, sondern bietet auch Lösungsmöglichkeiten an. Dies unterscheidet seine faktenbasierte Botschaft von den negativen Nachrichten, die uns aktuell immer wieder erreichen. Dass Franz Alt viel aus den beruflichen und privaten Erlebnissen und Treffen (unter anderem mit dem Dalai Lama) seines langen Lebens zu berichten hat, zeigt sich auch an seiner langen Liste von Buchveröffentlichungen.

Zum Vortrag gibt es daher einen von der Bücherstube in Schwenningen zusammengestellten Büchertisch mit seinen Veröffentlichungen. Der Autor wird nach der Veranstaltung signieren. Der Vortrag "Flüchtlingskrise, Klimakrise, Energiekrise: Wie aus Krisen Chancen entstehen und wie alles mit allem zusammenhängt" beginnt am 19. Oktober um 19 Uhr im Umweltzentrum, Neckarstraße 120. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.