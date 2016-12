Villingen-Schwenningen Cego-Spieler zockenfür sozialen Zweck

Turnierleiter Ernst Schmotz schätzt, dass für die Tannheimer Fußball-Jugend in dieser Zeit ein guter fünfstelliger Betrag eingespielt wurde. Da es ein Ortsturnier ist, wurde einstmals festgelegt, dass nur ein Tannheimer oder ein Mitglied eines Vereins aus dem Ort den Pokal gewinnen kann. Auswärtige dürfen teilnehmen, das kam immer vor und haben das Turnier auch schon gewonnen, aber der Pokal geht in so einem Fall an den folgenden besten Tannheimer. Wer drei Mal den Pokal gewinnt, darf ihn behalten. Genau das war im vergangenem Jahr mit Dietmar Blessing als Glücklichem passiert.

Der neue von Dieter Neugart gestiftete Wanderpokal ging an Siegfried Hug mit satten 890 Punkten, vor Gottfried Hepperle mit 600 Punkten und Reinhard Delor mit 450 Punkten. Titelverteidiger Dietmar Blessing wurde Vierter. Wie nahe Glück und Pech beieinander sein können erfuhr Daniel Braun, der im vergangenem Jahr auf dem Podest stand und jetzt mit 600 Miesen souverän das goldene Gurkenglas abholte.

Die Tannheimer bildeten das größte Teilnehmerfeld, die restlichen Spieler kamen aus Brigachtal, Hüfingen, Wolterdingen und Bräunlingen. Der jüngste Teilnehmer war Robin Schrenk aus Wolterdingen, der älteste Rupert Blessing, die einzige Frau an den Zockertischen war Sigrid Neininger aus Brigachtal.