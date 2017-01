Villingen-Schwenningen. Zur ersten Sitzung im neuen Jahr trifft sich das Vorstandsteam der CDU Villingen-Schwenningen am Donnerstag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Sonne in Obereschach. Aktuell berichtet die Fraktion über den Haushaltsplan 2017. Zu Großprojekten, die derzeit anstehen, wie die Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg, die Bebauung des Mangin-Geländes und das Bahnhofsgebäude in Schwenningen, bildet sich der Vorstand eine Meinung. Auch Parteimitglieder sind willkommen.