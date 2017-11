Villingen-Schwenningen CDU findet Wünsche im Haushaltsplan wieder

Konstruktiv waren die Beratungen und Diskussionen zum vorliegenden Haushaltplan 2018. Die hervorragende Finanzsituation der Stadt und die Berücksichtigung der von der CDU-Fraktion geforderten wichtigen Zukunftsinvestitionen im Entwurf 2018 erleichterten die Beratungen. Gerade die geplanten Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen stellen einen Schwerpunkt dar, den die CDU ausdrücklich begrüßt. Deshalb wird die Fraktion zusätzlich beantragen, dass die Sanierung der Hirschbergschule spätestens 2019 umgesetzt wird. Dafür sollen Mittel für die Planung im Haushalt 2018 aufgenommen werden. Damit soll gewährleistet werden, dass die Janusz-Korczak-Schule wie geplant endlich umziehen kann.

Nicht einverstanden ist die Fraktion, die Planungsmittel für Feuerwehrgerätehäuser in einem Betrag darzustellen. "Wir wollen klare Zuordnungen zu den Gerätehäuser für Weilersbach, Pfaffenweiler und Villingen", zeigt Renate Breuning die Marschrichtung für die Beratungen im Gemeinderat auf. Außerdem beantrage die CDU, die 1,6 Millionen Euro für den Neubau in Weilersbach 2019 in die Finanzplanung aufzunehmen. Auch bei den vorgesehenen Straßenbauarbeiten findet die CDU ihre Anträge berücksichtigt und befürwortet sie deshalb uneingeschränkt.

Beim vorgesehenen Pauschalbetrag für die grundhafte Erneuerung von Straßen in Höhe von jährlich 500 000 Euro sollen Maßnahmen konkret benannt und vom Gemeinderat beschlossen werden. Dabei soll der Niederwiesenstraße eine hohe Priorität eingeräumt werden. Erleichtert ist die CDU, dass die Neugestaltung der Riet­straße verwirklicht wird. Damit komme eine von der Fraktion lange geforderte Maßnahme endlich in die Umsetzung. In den weiteren Planungen sollen die Kosten für die Kanzleigasse und die WC-Anlage ermittelt werden. Es biete sich an, diese Maßnahmen zusammen mit der Rietstraße zu verwirklichen.