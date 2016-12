Seit 14 Jahren schüttet Carmen Soppa (Dritte von rechts) Jahr für Jahr an Weihnachten ihr Füllhorn über der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte in Villingen aus. 2000 Euro überbrachten die Personaldienstleisterin und ihre beiden Mitarbeiter Peggy Reich und Dominik Reich. Diana Fiesel (Zweite von rechts), Einrichtungsleiterin der Kindertagesstätte, berichtete, dass die Mädchen und Jungen über die Verwendung des Geldes mitbestimmen dürfen. Sie bedankten sich bei den Spendern mit ­Nikolausliedern, Gedichten und einem Lichtertanz. Auch der Förderverein Feldner Mühle durfte sich über eine Zuwendung von Carmen Soppa in Höhe von 10 000 Euro freuen – für Katrin Mäder und ­Mariana Spino ein unverzichtbarer Beitrag für den Betrieb des Freizeitheimes für Kinder und junge Menschen mit Behinderung am Stadtrand von Villingen. Foto: Heinig