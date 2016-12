Villingen-Schwenningen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurden die Familien des Prokids-Treff VS von den Cap Märkten der Umgebung mit Lebensmittelspenden beschert. Diese Lebensmittel werden von Kunden gestiftet. Der Villinger Cap Markt hat dieses Mal das Angebot großzügig ergänzt. Die Freude war groß, so dass Ulrike Lichte und ihr Team vom Prokids-Treff VS wieder viele Familien unterstützen konnte.