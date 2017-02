Villingen-Schwenningen Candides kleine Welt gerät aus den Fugen

Als behüteter Zögling eines westfälischen Barons führt der junge Candide ein sorgenfreies Dasein. Zwei Menschen bestimmen sein Leben: Zum einen seine Freundin Cunegonde, die wunderschöne Tochter des Barons und der Baronin, zum anderen sein Lehrer Dr. Pangloss. Der Universalgelehrte unterrichtet gleichzeitig Latein, Naturwissenschaften, Theologie und Philosophie. Pangloss’ Credo: Die derzeitige Welt ist die beste aller möglichen.

Doch dann gerät Candides kleine Welt aus den Fugen. Er wird aus dem Schloss geworfen, weil sein nicht standesgemäßes Verhältnis mit Prinzessin Cunegonde auffliegt. Für ihn beginnt eine abenteuerliche Reise, in deren Verlauf er etliche Katastrophen überlebt. Jenseits des Atlantiks entdeckt er schließlich ein Zauberland: El Dorado. Doch ohne Cunegonde erscheint ihm alles wertlos. Eines Tages findet Candide seine totgeglaubte Geliebte wieder. Zwar hat sie nichts von ihrer Schönheit eingebüßt, sich aber innerlich stark verändert. Langsam beginnt Candide an der "besten aller möglichen Welten", an Cunegonde und an sich selbst zu zweifeln.

Der Chor und Extrachor des Theaters Pforzheim und die Badische Philharmonie Pforzheim zeigen die komische Oper in zwei Akten in der "Scottish Opera Version" mit Gesangsnummern auf Englisch.