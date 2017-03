Villingen-Schwenningen Bushaltestellen werden gestrichen

VS-Mühlhausen/VS-Weigheim (chm). Laut jüngsten Plänen zum Nahverkehr im Schwarzwald-Baar-Kreis des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit sollen in Mühlhausen zwei Bushaltstellen der Linie 34 entfallen. So sieht der Plan vor, die Haltestellen "In der Lache I" und "II" nicht mehr wie bisher anzufahren. Damit soll die Schleife durch "In der Lache" wegfallen und die Busstrecke nur noch der L 173 folgen. Auch in Weigheim soll es entlang der Linie 34 einige Änderungen geben. So soll die Busstrecke künftig nicht mehr über die Albstraße und Trossinger Straße führen, sondern direkt über die Deißlinger Straße in die Mühlhauser Straße. Damit sollen künftig die Haltestellen "Albstraße", "Dietweg" und "Kirche" nicht mehr von der Linie 34 angefahren werden