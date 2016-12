Villingen-Schwenningen Bushaltestelle bremst Verkehr aus

VS-Villingen - Kaum ist das Richtfest an den ersten Mehrfamilienhäusern im neuen Wohngebiet Friedrichspark auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses gefeiert, schon droht hier der erste Streit. Wie Renate Breuning, CDU-Stadträtin, in einem Brief an unsere Zeitung erklärt, wird hier zukünftig offenbar der Verkehr ausgebremst.