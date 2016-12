Villingen-Schwenningen Bus nach Langenbach

Herausgegeben werden die Fahrpläne durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und den Verkehrsunternehmen des Verkehrsverbunds Schwarzwald-Baar (VSB). Die Fahrpläne sind ab sofort bei allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, beim Landratsamt, beim KundenCenter des Verkehrsverbunds sowie an den Bahnhöfen und in den Linienbussen der Verkehrsunternehmen kostenlos erhältlich. Auf über 500 Seiten sind neben allen Fahrplänen der Bus- und Schienenstrecken im Kreisgebiet auch Tarifinformationen und Übersichtspläne für die Busbahnhöfe in Bad Dürrheim, Donaueschingen, Königsfeld und Villingen-Schwenningen enthalten. Das gesamte öffentliche Verkehrsangebot von Bus und Bahn im Schwarzwald-Baar-Kreis ist in übersichtlicher Form zusammengefasst. "Bei den Zug- und Busfahrplänen mussten wie in jedem Jahr verschiedene A­npassungen vorgenommen werden, um die Umsteigebeziehungen und Anschlüsse sicherzustellen", teilt der Verkehrsverbund mit. Erstmals ab Fahrplanwechsel wird der Vöhrenbacher Ortsteil Langenbach neu in das öffentliche Verkehrsangebot aufgenommen. Langenbach wird bei verschiedenen Fahrten der Buslinie 7271 Donaueschingen- Vöhrenbach-Furtwangen durch Busse der Verkehrsgesellschaft Bregtal (VGB) und der Südbadenbus GmbH (SBG) bedient. Am Abend und am Wochenende verkehren bei Bedarf die Rufbusse der Linie 61 Villingen-Vöhrenbach-Furtwangen (Firma Merz) über Langenbach.

Für die Bedienung von Langenbach hat die Stadt Vöhrenbach in Langenbach eine neue Wendeplatte und Bushaltestelle gebaut. Im neuen Kreisfahrplan werden erstmals in den Fahrplantabellen barrierefreie Busbahnhöfe und Bushaltestellen sowie Fahrten, die mit Niederflurbussen gefahren werden mit einem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet. Mit dieser Neuerung wird es für Fahrgäste mit Handicap ersichtlich, welche Haltestellen und Fahrten besonders geeignet sind. Ein wichtiges Ziel für die kommenden Jahre wird sein, den Anteil an barrierefrei nutzbaren Haltestellen und den Einsatz von Niederflurbussen im Kreisgebiet zu erhöhen und die Nutzungsmöglichkeiten für diesen Personenkreis zu verbessern.

Der Verkehrsverbund hat für besonders nachgefragte Linien zusätzlich Faltfahrpläne für die Buslinien 1 bis 13; 36 bis 40, 61, 80, 81, 7265, 7275 und 7280 herausgegeben. Diese Faltfahrpläne sind ausschließlich beim VSB KundenCenter im Bahnhofsgebäude in VS-Villingen erhältlich. Alle Fahrplandaten sind ab sofort auch im Internet über die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme des Landes unter www.efa-bw.de sowie der Deutschen Bahn unter www.bahn.de abrufbar. Dort werden nach Eingabe der Abfahrts- und Zielhaltestelle auch die Anschlussverbindungen automatisch dargestellt. Zusätzlich können alle Fahrplantabellen des Kreisfahrplans i auf der Homepage des Verkehrsverbundes unter www.v-s-b.de abgerufen werden.