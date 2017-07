Villingen-Schwenningen Burgenwanderung nach der Werksführung

Die 30-köpfige Gruppe besichtigte diesmal das größte Lastwagen-Montagewerk der Welt: Mercedes-Benz in Wörth am Rhein bei Karlsruhe. Tief beeindruckt war die Gruppe, die die Gelegenheit hatte in das Innere eines solchen Riesenwerkes zu gelangen. Ein paar Zahlen: 12 000 Mitarbeiter (1963: 100), Tagesproduktion 480 Lastwagen. Just-in-Time-Zulieferung: Täglich etwa 500 Lastwagen -Ladungen. Um diese beachtlichen Produktionszahlen in gleichmäßig bester Qualität zu gewährleisten, sind neben bestens ausgebildeten Facharbeitern unter anderem hunderte von Roboter im Einsatz.

Die Gruppe war sehr wissbegierig und stellte allerlei Fragen zu Geschichte, Technik, Abnehmer, Organisationsvernetzungs-Gestaltung (4.0) und mehr, die alle von einer kompetenten Führerin beantwortet wurden. Einer wollte gar wissen, ob das Werk auch einen Gebetsraum für Moslems hätte, was jedoch verneint wurde.

Nach der Werksführung stärkten sich die Teilnehmer mit Butterbrezeln, die vom Organisator Helmut Trippl dankenswerterweise gespendet wurden und Kaffee, ehe man wohl gestärkt sich auf den Weg nach Nothweiler mit dem Bus auf den Weg machte. Eine Vier-Burgenwanderung war jetzt angesagt.