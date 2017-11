Villingen-Schwenningen Buntes Programm zu Patrozinium

Am Nachmittag wurde den großen und kleinen Gästen in der gut besetzen Festhalle ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten. Für hiesige Ohren ungewohnt, aber doch sehr interessant, war das von den Ministranten in aramäischer Sprache vorgetragene Vaterunser. Die Idee, die auch von Jesus Christus gesprochene und mittlerweile vom Aussterben bedrohte Sprache im Verbund mit einem Gebet in Erinnerung zu rufen, hatte Pastoralreferent Martin Lienhart. Desweiteren kam unter der Leitung von Aurelia Glatz das Märchenstück Frau Holle zur Aufführung. Bei den lustigen Sketchen führte Lisa Scherzinger die Regie.

In einem mit Fotografien ausgeschmückten Jahresrückblick spiegelten sich die Unternehmungen der Ministranten wider. Oberministrant Lukas Molnar sprach sich lobend über die große Schar von Ministranten aus, die sich an diesem Nachmittag als Programmgestalter betätigten. Das Ministrantenleben scheint in Rietheim interessant zu sein und den Mädchen und Jungen auch viel Freude zu bereiten. Nur so lässt sich erklären, dass es gegenwärtig 25 Ministranten gibt, was für die Größe der Kirchengemeinde beachtlich ist.

Den Kindern wurde reichlich Gelegenheit zum Basteln und Malen geboten, während die Erwachsenen den Kaffee und eine reichhaltige Auswahl von Kuchen genießen konnten. Ursula Hupfer vom Gemeindeteam freute sich über die zahlreichen Kuchenspenden und die Unterstützung von Gemeindemitgliedern, die zum Gelingen des Festes beitrugen.