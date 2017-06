Villingen-Schwenningen Bunte Vielfalt im Villinger Kurpark

VS-Villingen. Am ersten Juli-Wochenende, 1. und 2. Juli, verwandelt sich der Villinger Kurpark in einen kunterbunten Kunsthandwerkermarkt mit mehr als 60 Ständen. Er wird hier bereits zum zehnten Mal ausgerichtet, was mit kreativen Mitmachaktionen und fröhlichem Geburtstagsprogramm gefeiert wird. Die Besucher sind dazu bei freien Eintritt eingeladen. Der Markt wird von der Kunsthandwerkervereinigung "VS-Mosaik" in Kooperation mit der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH organisiert.