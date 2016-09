Villingen-Schwenningen Bunker als Museumsattraktion

VS-Schwenningen. Die Pläne sehen vor, ihn als museales Anschauungsobjekt im Dreiermuseum mit Heimatmuseum und städtischer Galerie in der ehemaligen Württembergischen Uhrenfabrik Bürk zu integrieren. Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft wbg, der Eigentümerin des Areals, gewährte gestern Einblick in die erdrückende unterirdische Welt, die auf dem hinteren Teil des Bürk­areals im Erdreich verborgen liegt. 20,5 Meter lang und elf Meter breit ist der Luftschutzbunker, den Fabrikant Bürk im Jahr 1940 hatte bauen lassen. Für rund 150 Menschen ist in drei Zellen Platz.

Bei dem Bau wurde an alles Lebensnotwendige gedacht. Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges hat gelehrt, denn 1916 fielen genau gegenüber der Fabrik in der Bürkstraße Bomben, weiß Ingeborg Kottmann vom Uhrenindustriemuseum. Da auf Stahl als kriegswichtiges Material beim Bau 1940 hatte verzichtet werden müssen, wurde der Bunker als Gewölbe gebaut. Es wurden ein Befehlsraum, eine Liege-, ein Unrein- und Reinraum sowie eine Brause gebaut direkt daneben der Behandlungs- und Sanitätsraum. Durch die Gasschleuse gelangten die Schutzsuchenden in die Zellen.

Der Großteil des Bunkers ist heute noch im Originalzustand erhalten. Lediglich die unterirdischen Verbindungen zu Ob dem Brückle bis zum Schwenninger Bahnhof hinunter und zum Uhrenindustriemuseum wurden zugeschüttet, berichtete Andreas Doering, projektverantwortlicher Techniker der wbg für das Bürk-Areal. In den hinteren Zellen lagern noch Gerätschaften aus den 80-er Jahren, als das Firmenareal auf Bodenrückstände untersucht worden war.