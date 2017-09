Vor der gewaltigen Kulisse des Villinger Münsterplatzes fand am Donnerstagabend die Kommandoübergabe der Panzerpionierkompanie 550 statt. Etwa 100 Schaulustige waren gekommen, um den Abschied von Major Alexander Rost (Mitte) mitzuerleben. Dieser betonte in seiner Abschlussrede die enge Verbundenheit zwischen der Stadt und der Panzerpionierkompanie, die nun schon 17 Jahre lang aufrecht erhalten wird. Er richtete seinen Dank deshalb auch an die Vereine, die an der Partnerschaft mitgewirkt hatten – beispielsweise während des Zähringer Narrentreffens. Hier hatte die Kompanie beim Aufbau von Festzelt und Ehrentribüne geholfen. Bei dem Appell übergab Major Rost anschließend das Kommando an Hauptmann Andreas Georg Assenbaum. An dem feierlichen Anlass nahmen auch der Gebirgstrachtenverein Almfrieden, die Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen, der Historische Grenadiercorps 1810, die Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen sowie die Trachtengruppe des Heimatvereins Schwenningen teil. Foto: Eich