Villingen-Schwenningen. Der Regionalverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wirbt diese Woche in den Innenstädten in Schwenningen und Villingen neue Mitglieder. Bis Dienstag steht das Werberteam auf dem Marktplatz in Schwenningen, von Mittwoch bis Samstag sind sie in Villingen zu finden. Der BUND engagiert sich eigenen Angaben zufolge unter anderem bei der Renaturierung des Schwenninger Moos und der Anlage eines großflächigen Feuchtbiotops an der Donau bei Neudingen.